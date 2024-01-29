Ataşehir’de ilginç olay! Sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan görüntüleri ortaya çıktı!

Ataşehir’de, bir şahıs demir doğrama atölyesinde çalışan ustaya bıçağını biletmek için uzattı. Saldırgan şahıs, yaşlı adamın bıçağın bileme işleminden sonra yumruk atarak oradan uzaklaştı.

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Ataşehir’de ilginç olay! Sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan görüntüleri ortaya çıktı!

Ataşehir’de bir şahıs demir doğrama atölyesinde 65 yaşındaki ustaya bıçağına bileme yaptırdı. Bıçağına bileme yaptıran şahıs sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Demir ustasının ağzına 5 dikiş atıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan yaşlı adamın ağzına 5 dikiş atıldı

Olay, Ataşehir’de bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs bıçağını bileylettirmek için demir doğrama atölyesine girdi. Atölyede bulunan demir doğrama ustası 65 yaşındaki Gazi Yılmaz şahsın bıçağını bileyip yapıp geri verdi. Şahıs, Yılmaz’a sebepsiz yere yumruk atarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Gazi Yılmaz Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz’ın ağzına 5 dikiş atılarak taburcu edildi. Yaşlı adam saldırgandan şikayetçi olurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise atölyede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de ilginç olay! Sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan görüntüleri ortaya çıktı!

“Bıçağını bileyledim eline verdiğim anda yumruk attı”

Saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Gazi Yılmaz, “Sabah elinde bıçakla geldi ve bıçağımı bileyle dedi. Bıçağını bileyleyip eline verdiğim anda ‘sen buradaki gençleri neden rahatsız ediyorsun’ dedi ve ağzıma yumruk attı. Ardından hemen kaçtı. Ben de şikayetçi oldum karakola bildirdim. FSM Hastanesinde dikiş atıldı. Suçum ne? Ben burada millete hizmet ediyorum. Adamın bıçağını bileyledim yumruğu yedim” dedi.

Ataşehir’de ilginç olay! Sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan görüntüleri ortaya çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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