Soğuk havanın esir aldığı Erzincan’da dereler ve şelaleler buz tuttu!

Geceleri hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu; uzunca buz sarkıtları oluştu. Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.
Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da dereler buz tuttu
Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Vasgirt Deresi buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi. Buz tutan dere İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından da dronla görüntülendi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)