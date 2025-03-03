Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca emeklilere özel iftar kampanyası başlattı

Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

EMEKLİLER YÜZDE ELLİ İNDİRİM

Pendik Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak emeklilere yönelik iftar indirimi kampanyası başlattı. İlçedeki sosyal tesislerde uygulanacak olan bu kampanya kapsamında emekliler ve yanlarında getirecekleri bir misafirle birlikte iftar menülerinden %50 indirimli faydalanabilecek.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Kampanya; PenCR Sahil, PenCR Hayaltepe, PenCR Koru ve Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nde geçerli olacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek indirimli iftar uygulamasıyla özellikle emekli vatandaşların bütçelerine destek olunması ve Ramazan’ın birlik beraberlik ruhuna katkı sağlanması amaçlanıyor.

Emekli vatandaşlar, sosyal tesislere giderek veya online rezervasyon yaparak iftar menülerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

"EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZN HE ZAMAN YANINDAYIZ”

Konuyla ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Pendik Belediyesi olarak emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da emekli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.