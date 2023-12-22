Pendik Belediyesi gece gündüz çalışıyor!

Pendik Belediyesi ekipleri gündüz çarşı trafiğinin etkilenmemesi için Doğu ve Batı Mahallelerinde gece mesaisi yapıyor. Ekipler, yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği çalışması yaparken biryandan da yol süpürme araçlarıyla çalışıyor.

Pendik Belediyesi ekipleri gündüz çarşıdaki araç ve yaya trafiğini düşünerek Doğu ve Batı Mahallelerindeki yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliğini gece gerçekleştiriyor.

Ekipler gecenin ilerleyen saatlerinde kombine aracıylaproblem bulunan cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yapıyor. Aynı zamanda mazgal temizliği de yapan ekipler diğer yandan da yine çarşıdaki yaya ve araç trafiğini düşünerek yol süpürme araçlarıyla gündüz yerine gece mesai yapıyor.

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