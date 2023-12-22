Futbol dünyasının gözü kulağı bu toplantıda! Kulüpler birliği toplantısı Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı

Türk futbolunda arka arkaya yaşanan olumsuz olayların ardından Kulüpler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılımıyla gerçekleşen kritik toplantı başladı. Futbol severlerin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararlarda.

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Futbol dünyasının gözü kulağı bu toplantıda! Kulüpler birliği toplantısı Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı 1

TOPLANTIDAN KRİTİK KARARLAR ÇIKABİLİR!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi’nde başladı.

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