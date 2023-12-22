HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Futbol dünyasının gözü kulağı bu toplantıda! Kulüpler birliği toplantısı Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı
Türk futbolunda arka arkaya yaşanan olumsuz olayların ardından Kulüpler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılımıyla gerçekleşen kritik toplantı başladı. Futbol severlerin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararlarda.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Haberler
AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor