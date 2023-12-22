Derbiye kritik hakem ataması! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi belli oldu. Atanan hakem büyük soru işareti olurken ilk kez derbi yönetecek.

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Derbiye kritik hakem ataması! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Bu derbide kardeşler kariyerinde ilk kez düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı. Pazar günü iki güçlü rakip arasında oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler olacak.

Kariyerinde İlk Kez Derbi Yönetecek

Başarılı hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçın yönetmenliğini üstlenecek.

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Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak önemli derbi, kazanan takımın büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kazanan takım rakibiyle puan farkını açacak.

Haftanın Hakemleri

Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan

Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek

Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk

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