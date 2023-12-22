Derbiye kritik hakem ataması! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Bu derbide kardeşler kariyerinde ilk kez düdük çalacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı. Pazar günü iki güçlü rakip arasında oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler olacak.
Kariyerinde İlk Kez Derbi Yönetecek
Başarılı hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçın yönetmenliğini üstlenecek.
Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak önemli derbi, kazanan takımın büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kazanan takım rakibiyle puan farkını açacak.
Haftanın Hakemleri
Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk