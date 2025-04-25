Pendik Belediyesi Ekipleri Sahada

Pendik Belediyesi, İstanbul’da yaşanan depremin ardından sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçları için hızla harekete geçti. İlçede belirlenen toplanma alanlarına gelen vatandaşlara, soğuk hava koşullarında destek olmak amacıyla sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Özellikle gece saatlerinde soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte, yapılan ikramlar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Ahmet Cin AKOM'da

Belediye Başkanı Ahmet Cin deprem sonrası gelişmeleri Güllübağlar'da bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) takip ediyor. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Ahmet Cin: "Başta PEAK olmak üzere tüm ekiplerimizle koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.