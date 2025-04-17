Pendik Belediyesi “2024 Yılı Faaliyet Raporu” Mecliste Kabul Edildi

Pendik Belediyesinin 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, mecliste yaptığı konuşmada görev yaptığı 6 yılda Pendik’e en iyi eserleri kazandırmaya çalıştıklarını belirterek “Her biri başımızın tacı olan Pendikliler, Pendik’i bize ikinci kez emanet etti. ‘Ne varsa Pendik’te var’ iddiamızı güçlendirmeye çalıştık. Pendik’te yaşayan her kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Pendik Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Faaliyet raporu üzerine yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Pendik Belediyesinin 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile meclisten geçti. Tüm meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Cin, görev yaptığı 6 yılda Pendik’e en iyi eserleri kazandırmaya çalıştıklarını belirterek “Her biri başımızın tacı olan Pendikliler, Pendik’i bize ikinci kez emanet etti. Ne varsa Pendik’te var iddiamızı güçlendirmeye çalıştık. Pendik’te yaşayan her kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. Başkan Ahmet Cin, yaptıkları ve yapacakları projelerden bahsederek kültür-sanattan spora 6 yılda yapılanları anlattı.

Yatırım konusunda rakibimiz yok

“6 yılda 16 milyar 050 milyon lira net yatırıma imza attık. Yatırım konusunda rakibimiz yok. Pendik Belediyesini İstanbul’un bütçesinde yatırıma en çok pay ayıran ilçe belediyesi yaptık.Yatırım oranında ilçe belediyeleri arasında birinciyiz. Sosyal Belediyecilik özellikle sosyal yardım konusunda da rakibimiz yok. Yine 6 yılda 2 milyar 850 milyon lira Sosyal Destek ödemesi yaptık.”

“Siyasi gündemin hizmet gündemini karartmasına izin vermedik. Yatırım oranında ilçe belediyeler arasında birinci olduk. Sosyal yardım konusunda da rakibimizin olmadığını gördük. Yardıma muhtaçları aşevinde kuyruğa sokmadık, evlerine yemek götürdük. Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Mete Gazoz Spor Kompleksi, Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi, Ahmet Çalık Spor Kompleksi, Pendik YETGİM, Masal Parkı, Pendik Korusu, Pendik Millet Bahçesi, Yeşil Koridor, Su Sporları Merkezi, 7 AÇEM, 14 yeni sağlık tesisi, 25 yeni okul, 188 yeni yol projesi, 58 km yeni yol, 46 km bisiklet yolu kazandırdık. 10 yeni kütüphane ile kütüphane sayısını 23’e çıkardık.”

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Yeni belediye binası dinamizm kazandıracak

“Yapmaya çalıştıklarımızın en değerlilerinden biri de yeni belediye binamız. Kabası bitti. Önümüzdeki yılın ilk yarısında geçmeyi planlıyoruz. Sadece bir bina olmayacak, yeni bir cazibe merkezi olacak, akıllı bina olacak. Pendik’e yeni bir dinamizm kazandıracak.”

“Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nin sayısını artırmak istiyoruz”

Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Türkiye’de örnek, konsept bir proje. Başka belediyelerin gerçekleştirmek istediği bir yatırım. Biz de buranın sayısını Pendik’te artırmaya çalışıyoruz.”

Eğitime 338 milyonluk destek

“6 yılda eğitim camiasına 338 milyonluk destek verdik. 15 okul bitti, 10 okulun inşaatı bağışçıların desteğiyle devam ediyor.”

Herkese yönelik etkinlikler gerçekleştirdik

“Meslek kursları, fuarlar, kültür sanat etkinlikleri, Pendik Kahve Festivali gibi etkinliklerle ilçede yaşayan herkesle ilgili faaliyetlerle canlı bir iklim oluşturmaya çalıştık.”

Pendik’e minimum 400 yataklı devlet hastanesi

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte kentsel dönüşüm projelerinde çok mesafe kat ettik. Yeni hastane için Sağlık Bakanlığıyla da proje ihalesi yapılacak. Pendik’e minimum 400 yataklı devlet hastanesi kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan da stadın yapılmasıyla, yeni alanların oluşturulmasıyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor.”

6 yılda 1.538 araçlık otopark

“Tamamen bağımsız olarak 100 km yağmur suyu, atık su kanalı yaptık. 600 bin metrekare kaldırım imal ettik. Yine Pendik Belediyesi olarak 6 yılda 1.538 araçlık otopark yaptık.”

Yayalar Mahallesi’ne semt pazarı geliyor

“Kapalı semt pazarları artsın istiyoruz; ama yer konusunda sorunlar yaşıyoruz. Pazarlara göre yer bulmak gerek. Yayalar’da başlayacağız, plan tadilatını yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde ihalesini yapacağız.”