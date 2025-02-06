Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, asrın felaketi 6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybedenleri Andı

Pendik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.Kaynarca Merkez Camii’nde sabah namazı sonrası dualar okundu, cemaate çorba ikram edildi. Kaymakam Mehmet Yıldız ve vatandaşlarla birlikte gerçekleşen programda hayatını kaybedenler bir kez daha anılmış oldu.

“PEAK ekibimizle hemen bölgeye gittik”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, depremin ilk gününden itibaren Pendik Belediyesinin yardım çalışmalarına başladığını vurgulayarak “Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimiz PEAK ile hemen Hatay’a gittik.

Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Aşevi kurduk, depremzedelere sıcak yemek verdik. Allah milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.” dedi.