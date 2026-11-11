Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31)

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, küresel iklim krizine karşı çözüm önerilerinin ele alındığı, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını izleyen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşen ve Pendik Belediyesi standını ziyaret eden Başkan Ahmet Cin, zirveyi değerlendirerek; “Devasa bir organizasyonun içindeyiz. Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Burada yapılacak etkinliklerle iklimle ilgili kararların alınması çok değerli ve anlamlı.” dedi. Öte yandan Filistin Standını da gezen Başkan Ahmet Cin, anı defterini imzalayarak bir kez daha “Her zaman Filistinlerin yanındayız.” mesajı verdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, uluslararası düzeyde çevre ve iklim politikalarının belirlendiği en önemli platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılmak üzere Antalya’ya gitti. Küresel ısınma, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konularının yerini aldığı zirvede Pendik Belediyesi, yerel yönetimlerin iklim eylem planlarındaki rolünü ve vizyonunu vurgulamak amacıyla katılım sağladı.

Filistin standını gezdi, anı defterini imzaladı

Zirve programı kapsamında yoğun bir mesai harcayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi standını ziyaret ederek stantta yer alan çevre ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirilen projeleri inceledi. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı da izleyen Başkan Ahmet Cin, etkinlik sonunda zirveyi değerlendirerek; “Devasa bir organizasyonun içindeyiz. Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Burada yapılacak etkinliklerle iklimle ilgili kararların alınması çok değerli ve anlamlı. Burada en değerli karar, tüm dünyadan gelen yetkililerin çevreyle ilgili, doğal yapıyı bozmayacak şekilde alacağı kararlar olur.” dedi. Programda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da görüşen Başkan Ahmet Cin, etkinlik alanında yer alan Filistin Standını ziyaret etti. Anı defterini imzalayarak “Her zaman Filistinlerin yanındayız.” mesajı verdi.

Haberin Devamı

“Sanayide İkiz Dönüşüm” projesi panelde konuşulacak

Öte yandan COP31 Zirvesi’nde, ayın 19’unda panel düzenlenecek. Panelde Pendik Belediyesinin İstanbul Kalkınma Ajansı İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı’ndan aldığı hibe ile gerçekleştirdiği “Dijital ve Yeşil Gelecek: Sanayi İçin İkiz Dönüşüm Projesi” konuşulacak. Panelin moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esra Yüksel Acı yapacak.