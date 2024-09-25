PEAK'ın BOTAŞ'ta yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri’nin (PEAK) tatbikatlarına bir yenisi daha eklendi. PEAK ekipleri bu kez Pendik BOTAŞ Yerleşkesi’ndetatbikat yaptı.

PEAK'IN TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

Pendik İtfaiyesi, BOTAŞ Arama Kurtarma, PESAR Arama Kurtarma ve Akıncılar Arama Kurtarma ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği yerleşkede gaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntının giderilmesi sonrası olay yerine gelen PEAK ekipleri, itfaiyenin çalışması sonrası kazazedeleri bulunduğu ortamdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.