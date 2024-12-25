  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi: Mutfaktaki bıçaklar, karşı binaya saplandı!

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!
Yayınlanma:

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi: Mutfaktaki bıçaklar, karşı binaya saplandı!

İstanbul'un Ümraniye ilçecesi İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

PATLAMA SONRASINDA ÇIKAN GÖRÜNTÜ ŞAŞKINLIK YARATTI

Doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen patlamada binanın iki dairesinin mutfak bölümlerinin duvarları yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle karşı binanın da camları ve duvarı hasar gördü. Mutfakta meydana gelen patlama sonucunda bıçakların karşı binanın dış cephesine saplandığı görüldü. Daireler içeriden de görüntülenirken iki dairedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

''BOMBA GİBİ SES DUYDUM''

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki binada oturan Yusuf Altuntaş, "Gece yatıyordum, birden bomba gibi bir ses duydum. Hayatımda böyle bir ses duymadım. Deprem olduğunda bile böyle bir ses duymadım. Karşı komşunu dairesinde gaz sıkışmasından dolayı bir patlama oldu, bizim tarafa da vurdu. Kapılar yerinden söküldü, duvarlar yıkıldı. Yetkililerin söylediğine göre doğal gaz sıkışmasından dolayı olmuş. Yaralı ve can kaybı yok" diye konuştu.

Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!

Kaynak: Haber7

Son dakika! Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü!Son dakika! Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü!

Son dakika! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Fırat Serihan etkisiz hale getirildi!Son dakika! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Fırat Serihan etkisiz hale getirildi!

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatlarıGüncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Su diye çamaşır suyu içen iki kardeş hastanelik oldu!
Su diye çamaşır suyu içen iki kardeş hastanelik oldu!
Yılbaşında piyasaya sürülecekti: "Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi!
Yılbaşında piyasaya sürülecekti: "Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ele geçirildi!
Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira ve hakaretten gözaltına alındı
Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira ve hakaretten gözaltına alındı