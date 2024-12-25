Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi: Mutfaktaki bıçaklar, karşı binaya saplandı!

İstanbul'un Ümraniye ilçecesi İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında saat 01.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Patlama ile çevredeki binaların camlarında ve dış cephesinde hasar meydana geldi.

PATLAMA SONRASINDA ÇIKAN GÖRÜNTÜ ŞAŞKINLIK YARATTI

Doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen patlamada binanın iki dairesinin mutfak bölümlerinin duvarları yıkıldı. Patlamanın şiddetiyle karşı binanın da camları ve duvarı hasar gördü. Mutfakta meydana gelen patlama sonucunda bıçakların karşı binanın dış cephesine saplandığı görüldü. Daireler içeriden de görüntülenirken iki dairedeki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

''BOMBA GİBİ SES DUYDUM''

Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki binada oturan Yusuf Altuntaş, "Gece yatıyordum, birden bomba gibi bir ses duydum. Hayatımda böyle bir ses duymadım. Deprem olduğunda bile böyle bir ses duymadım. Karşı komşunu dairesinde gaz sıkışmasından dolayı bir patlama oldu, bizim tarafa da vurdu. Kapılar yerinden söküldü, duvarlar yıkıldı. Yetkililerin söylediğine göre doğal gaz sıkışmasından dolayı olmuş. Yaralı ve can kaybı yok" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kaynak: Haber7

Son dakika! Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü!

Son dakika! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Fırat Serihan etkisiz hale getirildi!

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları