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Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları
Merakla beklenen 2025 yılı Asgari ücret zammının 22 bin 104 TL olarak açıklanmasından sonra bu rakamın ekonomiyi nasıl etkileyeceği Altın fiyatlarına bir etkisi olur mu diye merak ediliyordu. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar, Altın yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 25 Aralık 2024 gram çeyrek ve diğer altın fiyatları.
Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları 1 16

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.966,83

SATIŞ(TL) 2.967,86

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.959,16 0,29 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları 2 26

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.832,00

SATIŞ(TL) 4.929,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.923,00 0,12 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları 3 36

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.664,00

SATIŞ(TL) 9.859,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.847,00 0,12 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları 4 46

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.205,61

SATIŞ(TL) 19.582,80

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.634,51 -0,26 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları 5 56

ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.616,58

SATIŞ(USD) 2.617,49

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.616,80 0,03 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları 6 66

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.297,00

SATIŞ(TL) 19.643,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.618,00 0,13 %

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