Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları
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Merakla beklenen 2025 yılı Asgari ücret zammının 22 bin 104 TL olarak açıklanmasından sonra bu rakamın ekonomiyi nasıl etkileyeceği Altın fiyatlarına bir etkisi olur mu diye merak ediliyordu. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar, Altın yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 25 Aralık 2024 gram çeyrek ve diğer altın fiyatları.