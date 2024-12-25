Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yükseliyor mu düşüyor mu? 25 Aralık 2024 gram çeyrek altın fiyatları

Merakla beklenen 2025 yılı Asgari ücret zammının 22 bin 104 TL olarak açıklanmasından sonra bu rakamın ekonomiyi nasıl etkileyeceği Altın fiyatlarına bir etkisi olur mu diye merak ediliyordu. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar, Altın yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 25 Aralık 2024 gram çeyrek ve diğer altın fiyatları.

1 6 GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.966,83 SATIŞ(TL) 2.967,86 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.959,16 0,29 % 2 6 ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.832,00 SATIŞ(TL) 4.929,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.923,00 0,12 % 3 6 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.664,00 SATIŞ(TL) 9.859,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.847,00 0,12 % 4 6 TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.205,61 SATIŞ(TL) 19.582,80 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.634,51 -0,26 % 5 6 ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.616,58 SATIŞ(USD) 2.617,49 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.616,80 0,03 % 6 6 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.297,00 SATIŞ(TL) 19.643,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.618,00 0,13 %



