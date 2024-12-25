Son dakika! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Fırat Serihan etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusu Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Hogir Batman kod isimli Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

2016'DA SURİYE'NİN KUZEYİNDE TÜRK ASKERİNE SALDIRI TALİMANINI VERMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbari çalışmaları sonucunda terörist Fırat Serihan'ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

ÖRGÜT MENSUPLARININ SİLAH VE MÜHİMMAT İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORDU

Bunun üzerine MİT, PKK/KCK’lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı.

Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara’da hazırlıklarda bulunan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

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HOGİR BATMAN KOD İSİMLİ FIRAT SERİHAN KİMDİR?

​Hogir Batman kod isimli Fırat Serihan, 2010'da terör örgütünün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katıldı. 2010-2014 yıllarında Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı. 2014 itibarıyla Suriye-Serekani bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü.

2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

2017'de Ayn Al Arap’ta sözde sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gare sözde genel cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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