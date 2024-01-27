Ataşehir Belediye Başkanı Battal ilgezdi CHP'den istifa etti bağımsız aday oldu, CHP'yi topa tuttu: ''Kürt ve Alevi tasfiyesi var''

31 Mart yerel seçimlerinde aday belirlemede sancılı bir süreç yaşayan CHP'de şok üstüne şoklar yaşanmaya devam ediyor. Partinin kalelerinden biri olan Ataşehir ilçesinde uzun yıllardır belediye başkanlığı görevini sürdüren Battal İlgezdi partisini topa tutarak ''Kürt ve Alevi tasfiyesi var'' diyerek istifa ettiğini ve bağımsız aday olduğunu duyurdu.

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Ataşehir Belediye Başkanı Battal ilgezdi CHP'den istifa etti bağımsız aday oldu, CHP'yi topa tuttu: ''Kürt ve Alevi tasfiyesi var''

5 yıldır CHP'nin Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstifa sonrasında Ataşehir Belediye Başkanlığı'nda açıklama yapan İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini söyledi.

BATTAL İLGEZDİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ BAĞIMSIZ ADAY OLDU

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediyede düzenlediği basın toplantısında CHP yönetimini eleştirdi. Battal İlgezdi, "Bildiğiniz gibi 15 senedir 3 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir belediye başkanıyım. Bugün itibariyle 1983 yılında üye olduğum partiden istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum; ben, belediye başkanı adayı olmadığım için istifa etmedim. Herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kıyım hareketi yapılıyor. Ben bu partide yıllardır kurultaylar yaşadım. Deniz Baykal döneminde yaşadım, Altan bey döneminde kurultaylar gördüm. Ama bu partinin bu sürecindeki bu kıyım, hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye'de ve İstanbul'da tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. Bunun doğru olmadığını belirtmek istiyorum. İstifamın bir gerekçesi budur" dedi.

"KÜRT VE ALEVİ TASFİYESİ YAPILIYOR"

Anketlerin başarısız olduğunu söylediklerini, ancak kendisinin yüzde 52 ile seçimi kazandığını söyleyen Battal İlgezdi, "Kurultayda verilen önseçim sözlerinin hepsi rafa kalktığını buradan görüyoruz. Hiçbir yerde önseçim ve eğilim yoklaması yapılmadı. Sadece günü kurtarmak için söylendi ve bitti. Ben bugün sabah beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız çağırdı. Orada benimle bir saat görüşme yaptı. Kendisi neden aday olamayacağımı ifade ettiğinde anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Şu ana kadar 6 firmaya anket yaptırdım. Yeni bir anket daha yaptırdım, yüzde 52 ile yüzde 58 arasında seçimi kazanıyorum. Bütün partiler aday çıkartmasına rağmen. Tabloda bir samimiyetsizlik gördüm. Partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bu çok açık ve nettir" diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE BAŞKANI HASAN AKGÜN'E AĞIR ELEŞTİRİLER

30 yıldır CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün üzerinden eleştirilerini sürdüren İlgezdi, "Mesele benim belediye başkanı olmam değil, Ben arzu ederseniz aday olmam ama Ataşehir'i kucaklayacak Ataşehir'in ortak kabulleneceği aday olmalıdır. Benim ilçe başkanım en zor günde 24 saat çalışarak partisine katkı koyuyor. Bana sormadınız bari nezaketen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına, örgüte bu kadar saygısızlık olabilir mi? Bari ona sorun. Şöyle bir anlayış var, çaldığım çaldık dediğim düdük havasında gidiyorlar. Şimdi ben başarısızım, 30 yıldır belediye başkanlığı yapan Hasan Akgün çok mu başarılı? Diğer belediye başkanları çok mu başarılı? Bir katliam yapılıyor. Parti içinde çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bunun için istifa ettim. Bundan sonra da sahada bu arkadaşlarla görüşeceğim. Benim kimseyle kişisel bir meselem yoktur. Ama ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul'da her tarafta belediye başkanı oluyor. Bir sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var. Bürokratların belediye başkanı olduğu bir dönemi ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi yaşıyor. Bu hoş değil, seçim sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Ben Battal İlgezdi olarak sahadayım. Bu işlerin nasıl olduğunu herkes görecek. 1 Nisan sabahı hem Ataşehir'e hem de İstanbul'a bakacağız. Önümüzdeki günler güzel günler olacak" dedi.

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