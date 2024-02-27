Parkta spor aletlerine sıkışan çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oyun oynadığı parkta spor aletlerine sıkışan 3 yaşındaki çocuk, ailesinin imkanlarıyla çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye etipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak bir daha aynı kaza yaşanmaması için aleti yerinden söktü.

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Parkta spor aletlerine sıkışan çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde parkta cimnastik aletlerine sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Safranbolu 15 Temmuz Mahallesi'nde toplu konutlarda bulunan parktaki cimnastik aletlerinde oynayan 3 yaşındaki Ö.T.'nin ayağı cimnastik aletlerine sıkıştı. Ailesinin ve çevredeki vatandaşların uğraşıyla küçük çocuk kurtarılamazken, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

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İtfaiye ekipleri önlemi aldıktan sonra cimnastik aletini keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Cimnastik aleti, başka bir kazaya neden olmaması için bulunduğu yerden söküldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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