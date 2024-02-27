Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!

Adıyaman’da, iki ailenin birbirine girdiği kavgada silahlar konuştu. Ellerindeki silahlarla birbirine kurşun yağdıran akrabalardan, 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

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Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!

Adıyaman’da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı çatışmada 9 yaşındaki Mustafa Avcı, Abidin Avcı (39), ve Tuğba Avcı, Kasım Avcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!

İKİ AİLE BİRBİRİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaralılardan Kasım Avcı yaralı halde olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi Samsat Devlet Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Buralarda tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ GELDİ

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri hastanelerde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan çatışmada hayatını kaybeden Mustafa Avcı ile Abidin Avcı’nın baba oğul olduğu öğrenildi. Yaralı halde kaçarak kayıplara karışan Kasım Avcı'nın yakalanması için ise ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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