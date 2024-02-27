Bankaların promosyon mesaisi başladı! Son gün 29 Şubat

Bankalarda promosyon hareketliliği sürüyor. Emekli maaşı promosyonlarında 29 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

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Bankaların promosyon mesaisi başladı! Son gün 29 Şubat

2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla Ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat'a kadar başvuru kabul ediyor.

Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekli maaşını 29 Şubat 2024 tarihine kadar Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10 bin TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

Emekli maaşını 29 Şubat'a kadar Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere de 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza bin TL bonus fırsatı sunuluyor.

1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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