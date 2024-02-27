Bu kadar da olmaz dedirten kaza! Sürücü yaşlı adama yaya geçidinde çarpıp, metrelerce öteye fırlattı!

Karabük’te otomobilin, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken, yolun karşısın geçmeye çalışan İshak Öztürk’e (83) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün görme mesafesinin bulunmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görülüyor.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)