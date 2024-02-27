Bu kadar da olmaz dedirten kaza! Sürücü yaşlı adama yaya geçidinde çarpıp, metrelerce öteye fırlattı! Karabük’te yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama hızla gelen bir sürücü otomobiliyle çarparak fırlattığı o görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.