Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek

Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni sistem, bankalar arası para transferlerinde köklü bir değişim getiriyor. Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek. Sistemin tüm detaylarını sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek

IBAN ile yapılan EFT, havale ve FAST işlemleri artık güncellenmiş yöntemlerle yapılacaktır. Bu yenilikçi sistem, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için önemli kolaylıklar sağlayacak.

Bankalar, mobil uygulamalarında yeni bir "Ödeme İste" butonunu ekledi. Bu buton sayesinde, borçlu olduğunuz kişiler IBAN bilgisi üzerinden sizden ödeme talep edebilecek. Bu özelliği kullanan alacaklılar, borçlulardan ödeme talep edebilecekleri için daha hızlı ve etkili bir ödeme süreci başlatabilirler.

Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştüBodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü

Yazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyorYazılım sistemlerinde büyük kaos! Uçuşlar durdu, kaos yaşanıyor

Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacakSosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak

Alacaklıların ödeme talebi artık daha kolay. Para transferi işlemlerinde alacaklıların ödeme talebinde bulunabilmesi yeni sistemle kolaylaştırıldı. Bu, özellikle uzak şehirlerde okuyan öğrencilerin ailelerinden para talep etme durumlarında ve kiracılar ile ev sahipleri arasındaki ödeme süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor. Ödeme talebi gönderildiğinde, talebi alacak kişi bir mesaj alacak ve ödemeyi onaylamak zorunda kalacak.

Güvenli ve daha hızlı transferler yapılacak

Bu yenilik, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası tarafından geliştirildi ve para transferlerinin çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Göndericiler, "Ödeme İste" uygulaması aracılığıyla FAST ve havale yöntemleriyle alıcılardan ödeme talep edebilir. Borçlu taraf talebi onayladığında, ödeme alıcının hesabına hemen aktarılacaktır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?
Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak
Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Son Haberler
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı
Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı
Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Çok Okunanlar
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…
ECB’den sürpriz karar: Faiz politikasında değişikliğe gitmedi…
Yorumlananlar