Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek

IBAN ile yapılan EFT, havale ve FAST işlemleri artık güncellenmiş yöntemlerle yapılacaktır. Bu yenilikçi sistem, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için önemli kolaylıklar sağlayacak.

Bankalar, mobil uygulamalarında yeni bir "Ödeme İste" butonunu ekledi. Bu buton sayesinde, borçlu olduğunuz kişiler IBAN bilgisi üzerinden sizden ödeme talep edebilecek. Bu özelliği kullanan alacaklılar, borçlulardan ödeme talep edebilecekleri için daha hızlı ve etkili bir ödeme süreci başlatabilirler.

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Alacaklıların ödeme talebi artık daha kolay. Para transferi işlemlerinde alacaklıların ödeme talebinde bulunabilmesi yeni sistemle kolaylaştırıldı. Bu, özellikle uzak şehirlerde okuyan öğrencilerin ailelerinden para talep etme durumlarında ve kiracılar ile ev sahipleri arasındaki ödeme süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor. Ödeme talebi gönderildiğinde, talebi alacak kişi bir mesaj alacak ve ödemeyi onaylamak zorunda kalacak.

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Güvenli ve daha hızlı transferler yapılacak

Bu yenilik, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Merkez Bankası tarafından geliştirildi ve para transferlerinin çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Göndericiler, "Ödeme İste" uygulaması aracılığıyla FAST ve havale yöntemleriyle alıcılardan ödeme talep edebilir. Borçlu taraf talebi onayladığında, ödeme alıcının hesabına hemen aktarılacaktır.