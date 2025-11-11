  1. Anasayfa
  Kocaeli'de dehşet görüntü: Selam vermek istemişti, belediye aracının altında kaldı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.'nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye işçisinin çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.Olay, 7 Kasım Cuma günü Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, park alanında hareket eden çöp kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çöp kamyonunun park alanı çevresinde manevra yapmaya başladığı, bu sırada kamyonun hemen yanında bulunan Cesim Açık'ın hareket eden aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

