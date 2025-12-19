Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O, bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve gece saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.