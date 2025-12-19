Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: O, bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

1 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. 2 11 HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. 3 11 BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu 4 11 EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 5 11 AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu 6 11 İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu 7 11 BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu 8 11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu 9 11 DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu 10 11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu 11 11 DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf. EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf. AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve gece saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.



