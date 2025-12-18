Asgari ücrette ikinci toplantı sürüyor, rakam belli olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama geldi...

Asgari ücrette ikinci toplantı sürüyor, rakam belli olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Komisyon öncesi Bakan Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde Başkan Ergün Atalay ile görüştü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına başladı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı.

Bakan Işıkhan: "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde Başkan Ergün Atalay ile görüştü.

"DİYALOG SÜRECE DEVAM EDECEK"

Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak." diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETTE RAKAM BELLİ DEĞİL"

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin ise "Rakam belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek ve işverenlerimizin gelişimini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" dedi.

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRK- İŞ'İN KARARINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Toplantı sonrasında açıklama yapan Ergün Atalay, "Aynı noktadayız, bugün de kendisine ifade ettik. Biz dediğimiz noktadayız yani burada veriler ortada kiralar ortada ulaşım ortada bunları göz ardına alsınlar yani bir talep malep verdiğimiz yok katılmama gerekçemizi biz sunduk zaten bugün de aynısını fotokopi yaptık." dedi.

