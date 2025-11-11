Herkes sağ bekliyordu: 5 yaşındaki Osman ölü bulundu! Peki anne nerede?

Son dakika... Herkes sağ bekliyordu: 5 yaşındaki Osman ölü bulundu!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarından acı haber geldi.

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Anne Huriye Helvacı'yı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevredeki 20 köyde yürütüyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara iz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de eşlik etti.

Çalışmalarda, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.