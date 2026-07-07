Özgür Özel'in, "yeni parti" hazırlığı sekteye mi uğradı? Ahmet Akın, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'dan sürpriz karar!

Butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğu savaşı sürüyor: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki bilek güreşinde sona yaklaşılıyor. Özgür Özel'in, "yeni parti" hazırlığı sekteye mi uğradı? Ahmet Akın, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'dan dikkat çeken bir karar çıktı, işte önemli detaylar...

Butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğunu kaptıran Özgür Özel'in, "yeni parti" planına darbe indi. Büyükşehir belediye başkanları Ahmet Akın, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın yeni partiye katılmama kararı aldığı iddia ediliyor.

YENİ PARTİ HAZIRLIĞINI SEKTEYE UĞRATABİLİR

Özgür Özel ve ekibinin yeni parti için 10 gün içerisinde somut adımlar atabileceği iddia edilirken, gözler bir yandan da belediye başkanlarının alacağı pozisyona çevrildi. Adım adım bölünmeye giden partide, belediye başkanlarının yeni partiye geçme konusunda isteksiz olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni partiye katılmama kararı aldığı öne sürülüyor. Belediye başkanlarının birçoğunun, Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki bir partide yer almak istemediği bildirildi.

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Buna ek olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merakla bekleniyor. Genel Merkez kaynakları Yavaş'ın CHP'den ayrılma ihtimalini düşük görürken, Özgür Özel kanadı ise Yavaş'ın kendilerine sırt dönmeyeceğini savunuyor.

İKİLİDE FİKİR AYRILIĞI

Öte yandan yeni parti konusunda Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce harekete geçilmesini istediği bildirilirken, Özgür Özel ve destekçilerinin ise CHP'de kalabilmek için tüm hukuki yolları deneme niyetinde olduğu öne sürülüyor.

Özel ve İmamoğlu'nun olası yeni partinin programı, ismi ve ideolojik yapısı konusunda da fikir ayrılıkları yaşadığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Özel'in merkez sol bir parti hedefinde olduğu, İmamoğlu'nun ise liberal anlayışa sahip bir parti hayal ettiği kulislerde konuşuluyor.

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