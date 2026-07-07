Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek

İKİ GÜNLÜK TOPLAM ARTIŞ 2 LİRAYI AŞIYOR

Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorindeki fiyat artışı bugünkü zamla sınırlı kalmayacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 76 kuruşluk yeni bir artış daha öngörülüyor.