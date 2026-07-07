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Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek

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Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün motorinin litre fiyatına yansıyan 1 lira 31 kuruşluk zammın ardından, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir artış daha bekleniyor.
Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek 1 16

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün motorinin litre fiyatına yansıyan 1 lira 31 kuruşluk zammın ardından, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir artış daha bekleniyor.

Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek 2 26

Üst üste gelen zamlarla motorindeki iki günlük toplam fiyat artışı 2 lira 7 kuruşu bulacak.
Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların hızla değişmesine neden oluyor.

Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek 3 36

Motorine bugün yapılan 1 lira 31 kuruşluk zammın pompaya yansımasıyla birlikte fiyatlar illere göre 65-67 lira bandına yükseldi.

Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek 4 46

İKİ GÜNLÜK TOPLAM ARTIŞ 2 LİRAYI AŞIYOR

Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorindeki fiyat artışı bugünkü zamla sınırlı kalmayacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 76 kuruşluk yeni bir artış daha öngörülüyor.

Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek 5 56

Beklenen bu zammın da gece yarısı pompaya yansımasıyla birlikte, iki gün içinde tabelalara yansıyan toplam fark 2 lira 7 kuruşa ulaşmış olacak.

Akaryakıta peş peşe zam: Gece yarısı tabela yine değişecek 6 66

ZAM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR NE OLDU?

İstanbul AvrupaMotorin: 66.02Benzin: 62.87İstanbul AnadoluMotorin: 65.83Benzin: 62.68AnkaraMotorin: 67.09Benzin: 63.82İzmirMotorin: 67.36Benzin: 64.06

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