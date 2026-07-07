İmamoğlu'ndan Özgür Özel'i şoke eden talep! 5 ismi istemiyor

Mahkemenin aldığı mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesiyle başlayan hareketlilik sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) teşkilatların yeniden yapılandırılması sürecinde 26 il başkanının görevden alınmasının ardından bu isimlere yenilerinin ekleneceği iddia edildi.

Gazeteci Sinan Burhan TV100'de CHP hakkında kulis bilgileri aktardı. Burhan 4 başkanın da aha ihraç edileceğini söylerken, Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

“4 İL BAŞKANI İHRAÇ EDİLECEK”

Sinan Burhan, “Şu anda almış olduğum bilgiye göre 4 il başkanı daha görevden alınacak. İhraç edilecek. Bunlar Trabzon, Rize, Artvin ve Afyon.” ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan sözlerini, “Daha fazla da olabilir. Ama bu 4 tane il başkanı özellikle Ali Mahir Başarır’ın gezisi esnasında Genel Merkez aleyhine yapılan açıklamalar nedeniyle görevden alınacak veya ihraç edilecek.” ifadeleriyle sürdürdü.

İMAMOĞLU'NUN YENİ PARTİDE İSTEMEDİĞİ İSİMLER

Emrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında fikir ayrılığı olduğunu iddia eden Burhan şu ifadeleri kullandı;

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Ekrem Bey ile Özgür Bey arasında net bir vitrin ayrılığı var.

Bana göre Veli Ağbaba vitrinde olamaz. Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Ali Mahir Başarır ve Özgür Karabat gibi isimlerin davalarda veya iddialarda adının geçmesi tabanı rahatsız ediyor.

Ekrem Bey bu isimleri suçlu ilan etmiyor ama 'Bunlar vitrinde olursa Türkiye'nin temel meselelerini ıskalarız, asıl konuları konuşamayız' diyor.

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