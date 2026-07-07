Altın fiyatlarında sert düşüş: Bugün 1 gram altın, çeyrek ve ons altın ne kadar, kaç TL?

İki haftanın zirvesinden gerileyen altın fiyatları 2026 yılında ise ABD-İran çatışmaları yüzünden yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, cumhuriyet , çeyrek ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 8 İki haftanın zirvesinden gerileyen altın fiyatları 2026 yılında ise ABD-İran çatışmaları yüzünden yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, cumhuriyet , çeyrek ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 8 Küresel piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, altın fiyatlarında sert kar satışları ve geri çekilmeler ile iki haftanın zirvesinden geriledi. 3 8 Spot altın güne yüzde 0,9 düşüşle 4127 dolar seviyesinden başladı. Gram altın yüzde 0,8 düşüşle 6125 TL'den işlem görüyor. Spot gümüş ise yüzde 2 düşüşle 60,76 dolar seviyesinde.

Dünya genelinde makroekonomik verilerin yakından takip edildiği kritik haftada, altın piyasası Fed'in çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları öncesinde baskı altında kaldı. 4 8 ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE... 5 8 7 TEMMUZ 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI... 6 8 Geçen hafta ABD'den gelen ekonomik ve istihdam verileri Fed'in olası bir faiz artırma ihtimalini düşürse de karar öncesi fiyatlarda geri çekilme sürüyor. İki haftanın zirvesinden gerileyen altın fiyatları 2026 yılında ise ABD-İran çatışmaları yüzünden yüzde 25'ten fazla değer kaybetti. 7 8 Piyasadaki sert dalgalanmayı değerlendiren analistler, Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizliklerin güvenli liman algısını zayıflattığına dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının kısa vadede sert dalgalanmalar gösterebileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların şu aşamada temkinli olması gerektiğinin altını çiziyor. 8 8 GÖZLER FED KARARINDA Analistler, Fed'in faiz kararı ve sonrasında Başkan Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamaların piyasanın orta vadeli yönünü tayin edeceğini öngörüyor. Toplantıdan çıkacak mesajların satıcılı seyri derinleştirebileceği gibi, olası bir güvercin (gevşeme yanlısı) tonun altın fiyatlarında hızlı bir tepki alımını tetikleyebileceği de belirtiliyor.



