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36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başladı: Trump ile 31 müttefik ülke liderinin yer aldığı zirvede neler var?

36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak; gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var.

36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başladı: Trump ile 31 müttefik ülke liderinin yer aldığı zirvede neler var?
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36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başladı: Trump ile 31 müttefik ülke liderinin yer aldığı zirvede neler var?

36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak; gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var.

36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başladı: Trump ile 31 müttefik ülke liderinin yer aldığı zirvede neler var?

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım bitti. 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı.

“SAHNE ANKARA'DA KURULMUŞ DURUMDA”

36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'yle ilgili bir paylaşım yapan Bakan Fidan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır.” dedi.

Bakan Fidan, Ankara'da alınacak kararların, yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacağını, önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendireceğini belirtti.

36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başladı: Trump ile 31 müttefik ülke liderinin yer aldığı zirvede neler var?

Savunmanın, NATO'nun temel unsuru olmaya devam ettiğini söyleyen Fidan, “Tehditler çok boyutlu ve daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık.” ifadelerini kullandı.

Fidan, "Ankara Zirvesi, İttifak'ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek.

Türkiye'nin amacı net: Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak." vurgusu yaptı.
NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetiminde gerçekleşecek zirve iki gün sürecek.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 müttefik ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, liderlerin yanı sıra binlerce diplomat, davetli ve üst düzey bürokratı ağırlamak üzere hazır hale getirildi. Başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

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Kaynak:AA

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