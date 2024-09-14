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Özgür Özel'den kritik açıklamalar! Vatandaş bizden hizmet istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki özür tartışmalarına ilişkin olarak, "Bu ülke iktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor." dedi.dedi. CHP lideri, Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın Gezi olaylarından özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Özel'den kritik açıklamalar! Vatandaş bizden hizmet istiyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, "Benim söylediğim ve özür dilyecek bir kelime lafım yok. Dilruba kimi kırdıysa ben Dilruba adına özür diliyorum.dedi.

Tayyip Bey, onun çevresindekilerin CHP üyelerini ve muhalefeti incittiği için de özür dilesin.Özel, "Bu ülkenin iktidardan değil, muhalefetten hizmet istediğini söyledi."

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Ayrıca, özel erken seçim çağrısını yeniledi ve yine 2025 Kasım ayına atıfta bulundu.

Özgür Özel'den kritik açıklamalar

"Benim söylediğim ve özür dilyecek bir kelime lafım yok. Dilruba kimi kırdıysa ben Dilruba adına özür diliyorum. Tayyip Bey, onun yanındakilerin ve onun çevresindekilerin muhalefeti ve CHP'yi incittiği için özür dilesin. Tüm dünya hakaret duydu ve küfür etti. Tayyip Erdoğan da harekete geçmelidir. Her şeye oy gözüyle baktığınızda, bu durumdasınız. Kadır Mısırlıoğlu'nun söyledikleri için de Tayyip Bey özür dilesin. Bu ulus, iktidardan icraat ve muhalefetten yardım istiyor. Yerel düzeyde CHP iktidardadır. Çalışmalarımız arılarla aynı. Her CHP belediyesi hizmet için yarışıyor. İşimizin sorumluluğunu üstleniyoruz. Tayyip Bey mücadeleyi izliyor. Tayyip Bey, size yanlış akıl verilmiştir. Kavgayla yapılsaydı 31 Mart'tan önce yapılırdı. Vera, geziden özür dilenecekse babası olmadan okula başladı."

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