Sigaraya yeni vergi geliyor! Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel tüketim vergisi oranları ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenerek sigara vergilendirme sisteminde değişiklik yapıldı.

Bakanlık, sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergileri azalttı ve maktu vergileri artırdı.

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Sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı %57'den %53,5'e düşürüldü ve paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 $'dan 7,8 $'a yükseldi.

Bu vergi düzenlemesi, bütçede herhangi bir gelir kaybı olmadan sigaranın çarpan katsayısını 5,17'den 4,38'e yükseltti.

Sigara üreticilerinin bir birimlik maliyet artışı için sigara fiyatlarını 5,17 lira yerine 4,38 lira artırmaları yeterli olacak.

Bu düzenlemenin amacı, enflasyonla mücadele etmek için maliyet artışlarının fiyat değişikliklerini azaltmaktır.