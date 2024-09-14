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Kirayı elden verenler yandı! Kirayı elden ödeyenler ne kadar ceza ödeyecek

Vergi Usul Kanunu (VUK) değişikliğe uğradı. Kiralar artık elden verilmeyecek ve kira bedeli bankaya yatırılacak. Kirayı bankaya vermek yerine elden verenlere ağır cezalar uygulanacak. Kiraları elden yatıranların ödeyeceği cezalar aşağıdaki gibidir.

Kirayı elden verenler yandı! Kirayı elden ödeyenler ne kadar ceza ödeyecek
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Vergi Usul Kanunu (VUK) yeniden düzenlendi! Kiralar artık elden verilmeyecek ve kira bedeli tamamen bankaya yatırılacak.

Israf, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları her gün konuşulurken, büyük şirketler ve bankaların vergi borçları silinirken yönetim, kira gelirlerinden gelecek vergilere dikkat ediyor.

Kirayı bankaya vermek yerine elden verenlere ağır cezalar uygulanacak.

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Kira ödemelerinin bankaya yatırılmaması durumunda karşılaşılacak cezalar Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım tarafından ele alındı. Yıldırım tarafından yazılan ilgili bölüm aşağıdaki gibidir:

İŞTE ELDEN KİRA YATIRANLARIN ÖDEYECEĞİ CEZALAR

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, hem kiracıya hem de kiralayana olmak üzere, kira ödemelerinde tevsik zorunluluğuna uymayanların her birine olmak üzere her bir işlem için

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı ile ilgili olarak 20.000-TL,

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit bir şekilde kazançlarını belirleyenler hakkında 10.000 TL'den

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için işleme konu tutarın %10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bu ceza 5.000-TL'den az olmamalıdır. Bununla birlikte, bir yıl içinde uygulanacak özel usulsüzlük cezasının toplam değeri 20 milyon lirayı aşamaz.

Hukuki zorunluluğa uymaksızın elden ödeme yapanlar, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirirse, özel usulsüzlük cezası kesilmez.

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