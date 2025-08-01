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Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: İçerideki işçilerden haber alınamıyor!

Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: İçerideki işçilerden haber alınamıyor! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi...

Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: İçerideki işçilerden haber alınamıyor!
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Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi...

Son dakika! Elazığ'da maden ocağında göçük: İçerideki işçilerden haber alınamıyor! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi...

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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