Mehmet Şimşek talimat vermişti! Kuyumculara baskın yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandığı gibi, ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira.Açıklamanın ardından, kuyum sektörü denetimlerini 9 büyükşehirde ve 36 ildeki 500 büyük ve riskli mükellefi kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Bununla ilgili olarak, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Risk Analiz Genel Müdürlüğü, Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira" olarak belirttiği ilk aşamada Bu rakamlar oldukça düşük."Kuyumculuk sektörünü yakından izledik ve temmuz ayında dokuz büyükşehirde gerçek envanter denetimi yaptık" dedi.

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36 ilde 500 kuyumcuya denetim

Vergi Denetim Kuruluna bağlı vergi müfettişleri ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan bir grup, Bakan Şimşek'in kayıt dışılıkla mücadeleye aralıksız devam edilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda harekete geçti ve denetimlerini genişletti. Bu kez, bakanlık ekipleri 36 ildeki 500'ü aşkın işletmede büyük ve riskli kuyumcu işletmelerine ilişkin gerçek envanter ve denetim çalışmaları yürüttü.