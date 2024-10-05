İkbal Uzuner kimdir? Neden öldürüldü? Semih Çelik genç kızı neden öldürdü?

İkbal Uzuner'in gerçek adı nedir? Akşam saatlerinde meydana gelen olay, herkesin bir kez daha nutku tutulmasına neden oldu. İstanbul Fatih'te Semih Çelik, önce İkbal Uzuner'in kafasını kesti ve ardından surlardan atlayarak kendini öldürdü. Peki İkbal Uzuner kimdir ve öldürülmesinin nedeni nedir?

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İKBAL UZUNER KİMDİR?



Semih Çelik tarafından Fatih'te kafası kesilerek öldürüldü. Uzuner'in 19 yaşında olduğu ortaya çıktı.



Olay, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Emirnekapı surlarını aşan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in başını bıçakla kesip aşağı attı. Boğazına ip geçiren Çelik surlardan sonra atladı. Ayşenur Halil, Eyüpsultan'da saat 15.30'da Çelik tarafından öldürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi.