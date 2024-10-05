Cem Garipoğlu'nun otopsisi yapıldı mı? Mezardan Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak? Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve ceset DNA örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıllar sonra Türkiye gündemine yeniden gelen olayda bir sonuç beklenirken, hukukçu Mehmet Emin Alşahin mezarın Cem Garipoğlu'na ait olmaması durumunda neler olacak?