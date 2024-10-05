Cem Garipoğlu'nun otopsisi yapıldı mı? Mezardan Cem Garipoğlu çıkmazsa ne olacak?
Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı ve ceset DNA örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıllar sonra Türkiye gündemine yeniden gelen olayda bir sonuç beklenirken, hukukçu Mehmet Emin Alşahin mezarın Cem Garipoğlu'na ait olmaması durumunda neler olacak?
3 Mart 2009'da İstanbul Bahçeşehir'de Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, uzun süre firar ettikten sonra yakalandı ve 10 Ekim 2014'te kaldığı hücrede ölü bulundu. Karabulut ailesinin avukatları, Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu onayladı.
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Mezardan çıkarılan ceset tabuta yerleştirilerek ATK'ya götürüldü. Hukukçu Mehmet Emin Alşahin, adli tıp raporunun Mezar Garipoğlu'na ait çıkması durumunda ne olacağını sordu.
Alşahin, "DNA incelemesi neticesinde cesedin Cem Garipoğlu'na ait olmadığı tespit edilir ve Cem Garipoğlu'nun yaşadığı anlaşılırsa; yakalanmadığı takdirde Münevver Karabulut'u öldürmekten dolayı aldığı 24 yıllık mahkumiyet 10 Şubat 2028'de CEZA ZAMANAŞIMINA uğrayacaktır" dedi.