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Özgür Özel açıkladı! CHP iktidar olursa ilk icraatı o olacak

CHP Lideri Özel konuştu. Özel konuşmasında, iktidara geldikleri takdirde yapacağı ilk eylemi halkla paylaştı.

Özgür Özel açıkladı! CHP iktidar olursa ilk icraatı o olacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nın kapanış konuşmasını yaptı.

Özel, 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olduğunu hatırlatarak, çalıştayın sonuç raporunun 25 Kasım'da kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Özel, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 Aralık'tan 2024 Ekim sonuna kadar yani 10 ayda tam 371 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 207'sinin ölümünün şüpheli olduğunu" belirtti. Yılın ilk on ayında 600'e yakın kadının öldürüldüğünü belirtti. 2023 yılında 28 kadına koruma kararı verilmesine rağmen, 2024'ün ilk 6 ayında 16 kadına koruma kararı verildi." dedi.

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Özel, çalıştayın sonuç bildirgesinin kadına şiddetle mücadele konusunda yeni çerçeveler oluşturacağını belirterek, "Bir ülkede eşitlik gelsin diye atılması gereken ne adım varsa hep birlikte buralarda konuştuğunuz, tartıştığınız, ürettiğiniz tüm çözüm önerilerini hayata geçireceğiz." İktidarımızın cumhurbaşkanı, ilk olarak İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden Meclise sunacak. İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yasasıyla yeniden yürürlüğe girecek.ifadelerini kullandı.

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