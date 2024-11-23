Ev olanlar dikkat! 2 Aralık son tarih, ödemeyen cezasıyla ödeme yapacak

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 2 Aralık olduğunu hatırlatan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor" dedi. Bazı belediyeler için ödemeler e-devlet aracılığıyla yapılabilir ve belediyelerin internet sitelerini kullanması mümkündür.

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak, "Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkule sahip kişiler için emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde sürenin sonuna yaklaştığını" belirtti. Gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyeye emlak vergileri ödenir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için %2,5 gecikme zammı uygulanır.

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EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Belirli şartları karşılayan vatandaşların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabileceklerini de hatırlatan Özelmacıklı, "Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin tek mesken muafiyetinden yararlanabilmeleri mümkündür. Bununla birlikte, bunun için ilgili belediyeye Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan formları doldurmaları ve iletmeleri gerekiyor.