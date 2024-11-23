Kademeli emeklilik mi geliyor? Uzman isimden flaş açıklama

Kademeli emeklilik, çalışanlara belirli bir prim günü ve yaş şartı ile kısmi emekli olma fırsatı veren bir sistemdir. Bu düzenleme, EYT kapsamına giremeyen binlerce kişinin emeklilik hayaline kavuşmasını sağlayacak.

EYT kapsamına giremeyen vatandaşların beklediği kademeli emeklilik hakkında tartışmalar başladı. AK Parti, sistemin sürdürülebilir olacağını söylerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2027'ye kadar düzenleme yapılabileceğini belirtti.

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sürdürülebilir bir kademeli emeklilik sistemi gerektiğine dikkat çekti. Ancak şimdilik bir yasa tasarısı yok ve çalışmalar devam ediyor.

'KADEMELİ EMEKLİLİK DEVREYE GİRECEK'

TGRT Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilik sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

EYT, sosyal güvenlik sisteminin bir zincirinin bir parçasıdır ve bu zincirin bir parçası oldu. Çalışanlar arasında 17 ila 24 yıl arasında emekliliğin ciddi bir eşitsizlik yarattığı açıktır. Sistemin ayakta kalması için kademeli emeklilik kaçınılmazdır.dedi.

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Karakaş ayrıca 2027 yılına kadar somut bir düzenleme beklendiğini belirtti.

Karakaş, vatandaşların sosyal güvenlik sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için adaletli bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurgulayarak, "Ben erken emekliliği teşvik eden bir uzman değilim, ancak emeklilikte kademe uygulamasının şart olduğuna inanıyorum."dedi.