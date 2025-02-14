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Özel kaleminden açıklama: MHP lideri Bahçeli Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası taburcu edildi

Özel kaleminden açıklama: Kalp kapakçığı değişen, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiği sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi...

Özel kaleminden açıklama: MHP lideri Bahçeli Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası taburcu edildi
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Özel kaleminden açıklama: Kalp kapakçığı değişen, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiği sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi...

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Haberlerin ardında partililer de Devlet Bahçeli'yi yalnız bırakmadı. 10 gündür hastanede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi.

Özel kaleminden açıklama: MHP lideri Bahçeli Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası taburcu edildi

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeyi MHP kanadı duyurdu.

Operasyonun başarılı geçtiğini kaydeden partinin açıklaması şu şekilde:

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir.

"ANKARA'YA GEÇTİ"

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır.''

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