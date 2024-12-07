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Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!

Çanakkale’de Narkotik, zehir tacirlerine gözaçtırmıyor: Düzenlenen, uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
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Çanakkale’de Narkotik, zehir tacirlerine gözaçtırmıyor: Düzenlenen, uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.
Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen oyuncak ayının içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

TUTUKLANDILAR

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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