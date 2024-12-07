Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!

Çanakkale’de Narkotik, zehir tacirlerine gözaçtırmıyor: Düzenlenen, uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen oyuncak ayının içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram metamfetamin maddesi çıktı.

TUTUKLANDILAR

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!

Başkanları disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaray, TFF'ye açtı ağzını, yumdu gözünü!

Beşar Esad'ın akıbeti merak ediliyor: Suriye'den kaçtı mı? İşte o iddiaları doğrulayan açıklama!