Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bir düğünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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