  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!

Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!

Düğün yerini kana buladılar: Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!
Yayınlanma:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bir düğünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!

Başkanları disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaray, TFF'ye açtı ağzını, yumdu gözünü!Başkanları disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaray, TFF'ye açtı ağzını, yumdu gözünü!

Beşar Esad'ın akıbeti merak ediliyor: Suriye'den kaçtı mı? İşte o iddiaları doğrulayan açıklama!Beşar Esad'ın akıbeti merak ediliyor: Suriye'den kaçtı mı? İşte o iddiaları doğrulayan açıklama!

MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!MEB'den resmi karar! Okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı!


Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
Sanalda Ölüm Pazarı! 6 Aralık Cuma gazete manşetleri
Sanalda Ölüm Pazarı! 6 Aralık Cuma gazete manşetleri
Van'da ilginç olay: İneğin midesinden çıkanları görenler şaştı kaldı!
Van'da ilginç olay: İneğin midesinden çıkanları görenler şaştı kaldı!
İstanbul Pendik'te kimyasal madde alarmı! Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı!
İstanbul Pendik'te kimyasal madde alarmı! Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı!
İstanbul'da sahte içki kabusu! 17 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi tedavi altında
İstanbul'da sahte içki kabusu! 17 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi tedavi altında
FETÖ'nün lüks malikanesine Türk bayrakları çekilerek varlık fonuna devredildi
FETÖ'nün lüks malikanesine Türk bayrakları çekilerek varlık fonuna devredildi
Deprem uzmanları açık açık uyardı! Bölge halkı hazırlıklı olsun, her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Deprem uzmanları açık açık uyardı! Bölge halkı hazırlıklı olsun, her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir