Hüseyin Karakaya: 15 yıldır belediye başkanı konutu olarak kullanılan başkanlık makamı halka açılacak

Kartal halkı ile seçim sürecinde bütünleşen, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliği ile gönülleri fetheden AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, Kartal Belediyesi başkanlık lojmanının halka açılacağını duyurdu. Mimar Karakaya, başkanlık lojmanının hangi fonksiyonda hizmet vereceğini Kartallılara sorarak belirleyeceğini ifade etti.

KARTALLILAR KARAR VERECEK

Mimar Hüseyin Karakaya, “Kartallıların mülkü olan ve 15 yıldır belediye başkanı konutu olarak kullanılan yerin halkımızın hizmetine açılmasını planlıyoruz. Bu konuda halkımızın görüşleri bizim için çok önemli. Bu nedenle, bu yerin hangi fonksiyonda hizmet vereceğini belirlemek için kamuoyu araştırması yapmayı planlıyoruz. Amacımız, bu alanı halkımızın en iyi şekilde yararlanabileceği bir hizmete dönüştürmek. Bu konuda alacağımız kararın Kartal’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.