Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, peş peşe yapılan başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yerlikaya, 28 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-43" operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-43" operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, “28 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar-43 operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verdi.

Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!

BAŞARILI OPERASYONLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Kahramanlar-43" operasyonlarının Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen, bölücü terör örgütünün ‘gençlik yapılanması’ ve ‘kadın yapılanması’ içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.”

Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu da bildirdi.

Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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