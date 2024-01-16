Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Mersin'deki otobüsün devrilme anı kamerada

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 6'sının kimliği belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belirlenmeye başladı. Hayatını kaybedenlerin otobüs şoförü Hüseyin Taysun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammet Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öğet (37) olduğu bildirildi. Diğer hayatını kaybeden 3 kişiden birinin genç kadın 2'sinin ise çocuk olduğu kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Vali Pehlivan kazayla ilgili bilgi aldı

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Kaza ile ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 savcının soruşturmayı titizlikle yürüttüğü belirtildi.