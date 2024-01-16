Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

DEVRİLEN OTOBÜSDEKİ EŞYALAR YERLERE SAVRULDU

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kazanın şiddetiyle ölen ve yaralanan vatandaşlara ait eşyalar yerlere savruldu.

Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

VALİ PEHLİVAN KAZAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine giderek kaza ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, cenazelerin yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleriKirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri

İzmir'de tarihi operasyon! 4 gümrük çalışanından tam 1 milyar dolar kara para aklama iddiası!İzmir'de tarihi operasyon! 4 gümrük çalışanından tam 1 milyar dolar kara para aklama iddiası!

Tekirdağ’da göçük altında kalan 2 işçiden umut kesilmiyorTekirdağ’da göçük altında kalan 2 işçiden umut kesilmiyor

Togg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyorTogg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Çarptığı motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun cezası belli oldu
Çarptığı motokuryenin ölümüne sebep olmuştu! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun cezası belli oldu
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Togg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyor
Togg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyor
Son Haberler
Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!
Operasyonlar hız kesmiyor! Bakan Yerlikaya, 28 ilde "Kahramanlar-43" operasyonu!
Bolu'da acı olay! Alzheimer hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü!
Bolu'da acı olay! Alzheimer hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü!
Uzmanlardan dikkat çeken açıklama! Haber izlemeyenler ve çok meyve tüketenler koronaya yakalanmıyor
Uzmanlardan dikkat çeken açıklama! Haber izlemeyenler ve çok meyve tüketenler koronaya yakalanmıyor
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı
2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı
Sıcak Haber: TSK’dan bir hava harekatı daha geldi, terör örgütünün gelir kaynağı yok edildi!
Sıcak Haber: TSK’dan bir hava harekatı daha geldi, terör örgütünün gelir kaynağı yok edildi!
Çok Okunanlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!
Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!
2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı
2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Başakşehir'de Şehadet Yürüyüşü, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”
Başakşehir'de Şehadet Yürüyüşü, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”
Yorumlananlar
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…