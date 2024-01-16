Bolu'da acı olay! Alzheimer hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü!

Bolu'da yaşayan Alzheimer hastası 91 yaşındaki adam, evinin balkonuna hava almak için çıktığında, dengesini kaybedip aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Bolu'da acı olay! Alzheimer hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü!

Bolu'da Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 91 yaşındaki şahıs, hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan, 5 katlı apartmanın 3. katında bulunan evinde hava almak için balkona çıktı. Yaşlı adam, dengesini kaybederek aşağı düştü. Aydoğan’ın yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bolu'da acı olay! Alzheimer hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü!

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da acı olay! Alzheimer hastası yaşlı adam hava almak için çıktığı balkondan aşağı düştü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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