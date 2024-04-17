DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebi DEM Partili üyeler tarafından reddedildi

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Mardin Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Parti, ilk meclis toplantısında ak partili üyelerin saygı duruşu ve istiklal marşının okunması talebi DEM partili üyeler tarafından reddedildi.

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DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebi DEM Partili üyeler tarafından reddedildi

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Partinin tekrar Ahmet Türk başkanlığında tekrar Mardin Büyükşehir Belediyesini kazanmasından sonra yapılan ilk meclis toplantısında AK Partili ve HDP’li meclis üyeleri arasında İstiklal Marşı ve saygı duruşu nedeniyle tartışma çıktı.

AK PARTİ TALEP ETTİ, DEM PARTİ REDDETTİ

Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.

DEM Partili belediyenin ilk toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşu talebi DEM Partili üyeler tarafından reddedildi

TELEFONLAR ZORLA ALINIP GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ

AK Partili üyeler ile DEM Partili üyeler arasında çıkan tartışma sonrası AK Partili üyelerin salonu terk etmek üzere ayaklandığı ve AK Partililerin telefonlarının zorla ellerinden alınarak görüntülerin silindiği öğrenildi.

Yaşananlar sonrası AK Partililer ayağa kalkarak İstiklal Marşı okurken ve saygı duruşunda bulunurken DEM’li üyelerin ise oturdukları yerden onları izlediği belirtildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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