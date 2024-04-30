Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi, öğretmenine pusu kurup bıçakladı!

Ankara’da bir lisede meydana gelen olayda, öfkeden gözü dönen öğrenci okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı.

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Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi, öğretmenine pusu kurup bıçakladı!

Ankara’da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı.

Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi öğretmenine pusu kurup bıçakladı!

Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi öğretmenine pusu kurup bıçakladı!

Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Okul’da akıl almaz saldırı! Öfkeden gözü dönen lise öğrencisi öğretmenine pusu kurup bıçakladı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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