Okan Buruk yasak koydu! Galatasaraylı futbolcular bunu yapamayacak

Önceki gün, deneyimli teknik adam harika bir uygulama yaptı. Buruk'un tüm takımı video analiz odasında topladığı ve 15 dakikalık Fenerbahçe'nin Rams Park'taki coşkusunu gösteren bir görüntü izlediği ortaya çıktı. Okan Buruk, izletilen videonun ardından toplantı boyunca hiç konuşmadı ve odadan dışarıya çıktı.

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Okan Buruk yasak koydu

Başka bir kaynağa göre Buruk, öğrencilerinden sosyal medya kullanmaktan kaçınmalarını istedi. 50 yaşındaki antrenörün şampiyonluk maçı öncesinde sarı-kırmızılı futbolcuları olumsuz eleştirilerden korumak istediği için böyle bir kısıtlama koyduğu ortaya çıktı.